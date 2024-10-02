Англія

"Сороки" здолали представника нижчої ліги.

У вівторок, 1 жовтня, відбувся поєдинок 1/16 Кубка ліги, під час якого Ньюкасл приймав Вімблдон.

"Сороки" з голом Шера з пенальті наприкінці першого тайму здолали гостей і вийшли в 1/8 фіналу, де зіграють проти Челсі.

Ньюкасл - Вімблдон 1:0

Гол: Шер, 45+1 (з пенальті).

Ньюкасл: Дубравка (Влаходімос, 46), Келлі, Шер (Берн, 90), Крафт (Голл, 62), Лівраменто, Віллок, Лонгстафф, Жоелінтон (Гордон, 62), Барнс (Бруно Гімараеш, 46), Альмірон, Осула.

Вімблдон: Гудмен, Огундере, Льюїс, Гарботтл, Болл, Білер (Нойфвіль, 62), Мейкок (Келлі, 90), Тіллі (Ферлонг, 89), Іпполіт (Сміт, 90), Буґіель, Піготт (Стівенс, 62).

Предупредження: Білер (45), Іпполіт (52), Лонгстафф (55).