Палмер, getty images
03 жовтня 2024, 14:18
Названо претендентів на приз найкращому гравцеві місяця в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр ліги.
На нагороду за підсумками вересня номіновано вісім футболістів:
Гарві Барнс (Ньюкасл) — 2 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, 3 голи;
Луїс Діас (Ліверпуль) — 3 перемоги, 1 поразка, 4 голи;
Габріел Магальяес (Арсенал) — 2 перемоги, 1 нічия, 2 голи, 1 сухий матч;
Раян Гравенберх (Ліверпуль) — 3 перемоги, 1 поразка, 231 точний пас;
Рауль Хіменес (Фулхем) — 2 перемоги, 1 нічия, 3 голи;
Дуайт Макніл (Евертон) — 1 перемога, 1 нічия, 1 поразка, 3 голи, 1 асист;
Коул Палмер (Челсі) — 3 перемоги, 1 нічия, 5 голів, 1 асист;
Оллі Воткінс (Астон Вілла) — 2 перемоги, 1 нічия, 4 голи, 1 асист.