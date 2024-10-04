Англія

Дев'ять голів відділяє Маркуса від Вейна Руні.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд забив гол у виїзному матчі з Порту (3:3) в другому турі загального етапу Ліги Європи. 26-річний форвард вразив ворота "драконів" на 7-й хвилині зустрічі.

Як стверджує Squawka, Рашфорд із 26 голами вийшов на чисте друге місце в списку найкращих бомбардирів МЮ в єврокубках, перевершивши результат Пола Скоулза (25).

Лідером рейтингу є Вейн Руні, на рахунку якого 35 голів за манкуніанців у єврокубках.

У поточному сезоні Рашфорд провів 9 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи і 1 асист.