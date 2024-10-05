Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 жовтня 2024 року.
Крістал Пелес — Ліверпуль, getty images
05 жовтня 2024, 17:59
У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Крістал Пелес на власному полі мінімально поступився Ліверпулю.
Єдиний гол в цьому протистоянні записав на свій рахунок нападник мерсісайдців Діогу Жота, який на 9-ій хвилині першого тайму відгукнувся на передачу Коді Гакпо.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Ліверпуль у рамках 7 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Крістал Пелес — Ліверпуль 0:1
Гол: Жота, 9
Крістал Пелес: Гендерсон — Чалоба (Камада, 89), Геї, Лакруа — Муньйос (Клайн, 17), Вортон (Матета, 60), Лерма, Мітчелл (Г'юз, 60) — Сарр, Нкетіа, Езе
Ліверпуль: Бекер (Ярош, 79) — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 80) — Джонс (Ендо, 89), Мак Аллістер (Собослаї, 46) — Салах (Діас, 72), Гравенберх, Гакпо — Жота
Попередження: Лерма, Г'юз, Сарр, Нкетіа — Гакпо, Мак Аллістер