Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 жовтня 2024 року.
Манчестер Сіті - Фулгем, Getty Images
05 жовтня 2024, 23:12
Дубль Ковачича допоміг Манчестер Сіті у результативному матчі здолати Фулгем.
"Дачники" першими реалізували свій момент, проте у підсумку команда Хосепа Гвардіоли змогла перевернути хід зустрічі на свою користь.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Фулгем 3:2
Голи: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 - Перейра, 26, Муніз, 89
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі (Вокер, 62), Діаш, Гвардіол — Ковачич, Гюндоган (Нунеш, 90) — Сілва, Фоден (Стоунз, 79), Гріліш (Доку, 62) — Голанд
Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 77), Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге (Керні, 69), Лукич — Траоре, Перейра (Сміт-Роу, 65), Івобі (Нельсон, 77) — Хіменес (Муніз, 78)
Попередження: Едерсон, Сілва — Бессі.