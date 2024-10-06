Доля нідерландця на Олд Траффорд може вирішитися вже за декілька годин.
Тен Гаг, getty images
06 жовтня 2024, 12:14
Головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага можуть звільнити після матчу 7-го туру АПЛ з Астон Віллою. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, в разі поразки МЮ від бірмінгемців, керівництво манкуніанського клубу звільнить 54-річного нідерландського фахівця.
Нагадаємо, після шести матчів в АПЛ МЮ під керівництвом тен Гага йде на 14-у місці в турнірній таблиці. У Лізі Європи "червоні дияволи" з двома очками посідають 21-ше місце з 36 команд.
Зазначимо, що Манчестер Юнайтед не виграє чотири матчі поспіль у всіх турнірах.
Матч між Астон Віллою та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.
Раніше Ерік тен Гаг висловився про ризик звільнення з МЮ.