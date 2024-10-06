Англія

Український вінгер знову залишився в запасі на поєдинок АПЛ.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийматиме на своєму полі Ноттінгем Форест.

Тренерський штаб "пенсіонерів" на чолі з Енцо Марескою визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знову не знайшлося місця для українського вінгера Михайла Мудрика.

23-річний українець розпочне матч проти "лісників" на лаві для запасних.

Матч Челсі — Ноттінгем Форест відбудеться в неділю, 6 жовтня, о 16:00 за київським часом.