Англія

Нідерландець на межі звільнення.

Керівництво Манчестер Юнайтед розглядає німця Томаса Тухеля на заміну головному тренеру команди Еріку тен Гагу. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, кандидатура німецького фахівця обговорювалася керівництвом клубу ще влітку, коли вони замислювалися про зміну головного тренера. Манкуніанцям подобається низка інших тренерів, які вже зайняті в інших клубах, тоді як Тухель, як і раніше, залишається без роботи після того, як пішов із Баварії наприкінці минулого сезону.

Зазначається, що боси манчестерського клубу проведуть зустріч з тен Гагом у Лондоні, цього вівторка.