Англія

Захисник вважає, що футболісти також винні в ситуації, що склалась.

Захисник МЮ Гаррі Магвайр заступився за головного тренера команди Еріка тен Гага.

"Футболісту легко дивитися навколо та звинувачувати інших людей: свого партнера по команді чи персонал, чи тактику. Потрібно подивитись на себе. Ми виходимо на поле. Потрібно взяти на себе відповідальність.

Результати не ті. Я відчуваю, що у нас має бути більше очок у таблиці. Але їх немає, тому нам потрібно щось із цим робити, починаючи з неділі", – сказав Магвайр.

В ці хвилини МЮ грає з Астон Віллою в чемпіонаті Англії. Онлайн-трансляція матчу Астон Вілла — МЮ.