Англія

Нідерландець має постійний зв'язок з босами МЮ.

Головний тренер Манчестер Юанйтед Ерік тен Гаг висловився про матч 7-го туру АПЛ з Астон Віллою (0:0). Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Ви бачили, що ми зіграли організовано і як єдине ціле. Гравці Манчестер Юнайтед продемонстрували характер і командний дух, рішучий настрій та стійкість.

Ми майже нічого не дозволили створити супернику. Зрештою один гольовий момент все ж був, але він був чи не єдиним. В свою чергу, ми створили кілька моментів, але також небагато. Ми влучили в поперечину, були шанси у Рашфорда. Загалом гра була рівною.

У матчі з Порту ми чудово діяли в позиційному нападі, переграли суперника в перші 25 хвилин. У матчі з Кристал Пелас теж здорово працювали з м'ячем. У цьому сезоні були матчі, в яких нам вдавалося гра. Сьогодні моментів було небагато, але ми протистояли сильній команді.

Ми створили дуже багато моментів за перші сім турів, але потрібно додавати. Розуміємо, що голів не вистачає, у цьому плані старт невдалий. У цьому аспекті нам треба діяти краще. Зате у нас чотири сухих матчі, це добре, тому що завжди потрібно надійно оборонятися.

З керівництвом клубу постійно спілкуємося, щотижня. Ми всі в одному човні, тому знаємо, через що проходимо, це тривалий процес", — сказав тен Гаг.

Зазначимо, що МЮ не виграє вже п'ять матчів поспіль у всіх турнірах.