Гравець зазнав пошкодження в матчі чемпіонату Англії.
Гаррі Магвайр, Getty Images
08 жовтня 2024, 16:12
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр отримав травму в поєдинку з Астон Віллою (0:0).
Манкуніанці гостювали в бірмінгемців у сьомому турі АПЛ-2024/25. Магвайр зумів відіграти лише першу половину матчу.
На своїй сторінці в Instagram 31-річний англієць заявив, що пропустить кілька тижнів.
"Розчарований пошкодженням, якого зазнав на вихідних, але я повернуся сильнішим", — написав він.
У поточному сезоні Магвайр взяв участь у дев'яти матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, відзначившись одним голом.