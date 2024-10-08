Англія

Гравець зазнав пошкодження в матчі чемпіонату Англії.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр отримав травму в поєдинку з Астон Віллою (0:0).

Манкуніанці гостювали в бірмінгемців у сьомому турі АПЛ-2024/25. Магвайр зумів відіграти лише першу половину матчу.

На своїй сторінці в Instagram 31-річний англієць заявив, що пропустить кілька тижнів.

"Розчарований пошкодженням, якого зазнав на вихідних, але я повернуся сильнішим", — написав він.

У поточному сезоні Магвайр взяв участь у дев'яти матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, відзначившись одним голом.