Англія

Керманич прокоментував своє майбутнє.

Англійський головний тренер Гарет Саутгейт улітку цього року завершив восьмирічний період перебування на чолі збірної Англії.

Після цього 54-річний керманич так і не отримав запрошення працювати на будь-якій іншій тренерській посаді, утім і не докладавши суттєвих зусиль для пошуків можливих варіантів.

У останньому інтерв’ю Саутгейт розповів, коли варто очікувати на його повернення до великої гри.

"Збірна Англії була для мене всім. Іноді, коли ви граєте велику роль, ви не усвідомлюєте її вагу, поки ця роль не зникне. Це була одна з тих робіт, де кожен має свою думку.

Зараз я насолоджуюсь своїм життям, тому нікуди не поспішаю. Упродовж 11 років я повністю присвятив себе національній федерації. Наступного року я точно не буду тренувати. Я в цьому впевнений.

Коли ви завершуєте роботу на великій посаді, вам потрібно дати час своєму тілу, своєму розуму. Мені потрібно дати собі час для ухвалення правильних рішень.

Повернення до клубного футболу? Залежно від того, якою буде ця робота. Мені пощастило працювати з фантастичними гравцями. Потрібно мати азарт, пристрасть, щоб ходити на роботу щодня.

Можу сказати лише, що навряд чи це буде інша національна федерація. Англія була покликом серця", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що після відставки з посади головного тренера "трьох левів" Саутгейт отримав офіційного листа від головної офіційної особи Сполученого Королівства — короля Чарльза.