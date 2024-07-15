Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Очільник держави подякував керманичу за роботу.

Збірна Англії напередодні поступилась у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 Іспанії.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024

Після завершення гри хвиля критики знову була спрямована на головного тренера "трьох левів" Гарета Саутгейта, однак після публікації Букінгемським палацом офіційного листа від Короля Чарльза III на підтримку керманича зайвих розмов стало менше.

"Містере Гарете Саутгейте,

Хоча перемога вислизнула від вашої команди цього вечора, тим не менш, ми з дружиною приєднуємося до всієї моєї сім’ї і закликаємо вас і вашу команду тримати голову високо піднятою.

Усі, хто брав участь у спортивних змаганнях будь-якого рівня знають, наскільки болісним може бути результат, коли приз був настільки близько, і тому всі приєднаються до моїх щирих співчуттів вам, навіть коли ми вітаємо Іспанію з цією перемогою.

Але, будь ласка, знайте, що ваш успіх у досягненні фіналу Чемпіонату Європи — це дійсно велике досягнення саме по собі, незважаючи на те, яку воно принесло з собою гордість для всієї нації, яка продовжуватиме вболівати за команду "Трьох левів".

Команда сьогодні не перемогла, але я не сумніваюсь у багатьох тріумфах, які в нас ще попереду", — написав очільник держави.

Нагадаємо, що півзахисник Іспанії Родрі став найкращим гравцем турніру.