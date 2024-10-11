Англія

Лондонці бачать в українському вінгері сильного конкурента для Джейдона Санчо.

Лівий вінгер національної збірної України Михайло Мудрик не залишить лондонський Челсі в зимове трансферне вікно, — стверджує журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, "пенсіонери" не планують ні продавати 23-річного українця на постійній основі, ні віддавати його в оренду, оскільки вважають, що він може скласти серйозну конкуренцію на своїй позиції для Джейдона Санчо.

Зазначається, що головний тренер Челсі Енцо Мареска досі бачить в Мудрику потенціал та вважає його важливим гравцем для своєї команди.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 425 хвилин у восьми матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився трьома асистами.

При цьому в рамках АПЛ український вінгер наразі програє конкуренцію за місце в складі, зігравши лише 81 хвилину у чотирьох зустрічах чемпіонату Англії.