Англія

Реал Мадрид слідкує за ситуацією навколо англійського фулбека.

Навколо майбутнього правого захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда продовжує існувати невизначеність через його контракт, який спливає влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, мерсісайдці все ще хочуть підписати з 26-річним англійцем нову угоду, проти сторони досі не досягли між собою ніякої домовленості.

Зазначається, що мадридський Реал продовжує пильно стежити навколо ситуації з майбутнім Трента, у підписанні якого "вершкові" дуже зацікавлені.

Раніше повідомлялося, що Реал зробить Александеру-Арнольду пропозицію у січні, якщо він не продовжить контракт із Ліверпулем.