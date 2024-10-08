Англія

Англієць може вести перемовини з іншими клубами, якщо не продовжить контракт з Ліверпулем.

Реал зацікавлений у підписанні англійського захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда. Його контракт із Ліверпулем спливає наприкінці цього сезону.

За інформацією Marca, у випадку з Трентом Реал хоче дочекатися січня, щоб розпочати переговори з гравцем, не порушуючи жодних правил, та зробити пропозицію.

Зазначається, що сам Александер-Арнолд теж не хоче ухвалювати рішення про можливе продовження контракту до нового року. Важливу роль у цьому питанні відіграють результати Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова поборотися з Реалом за підписання Александер-Арнольда.