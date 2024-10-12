Англія

33-річний німець завершив ігровий етап футбольної кар'єри.

33-річний колишній центральний захисник Шальке 04, Ліверпуля та збірної Камеруну Жоель Матіп вирішив "повісити бутси на цвях". Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

"Всі в Ліверпулі бажають Жоелю і його сім'ї всього найкращого в майбутньому", — написано в заяві на офіційному сайті англійського клубу.

Минулого літа у камерунського футболіста закінчився контракт з Ліверпулем. З того моменту Матіп перебував без команди.

Жоель Матіп перейшов у Ліверпуль із гельзенкірхенського Шальке 04 влітку 2016 року. За цей період він узяв участь у 201 матчі "червоних" в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 6 результативними передачами. У складі Шальке 04 він провів 258 зустрічей у всіх змаганнях, де забив 23 голи та зробив 14 асистів.

Разом з Ліверпулем Матіп ставав чемпіоном Англії у сезоні-2019/20 та переможцем Ліги чемпіонів сезону-2018/19.