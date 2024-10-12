Англія

Німець може очолити "трьох левів".

Колишній керманич лондонського Челсі та мюнхенської Баварії Томас Тухель найближчим часом може очолити збірну Англії. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

За інформацією джерела, на поточний момент активно просувається переговорний процес між FA (Футбольна асоціація Англії — прим.) та німецьким фахівцем Томасом Тухелем. Зазначається, що угоду між сторонами може бути досягнуто вже у жовтні.

Останнім місцем роботи Тухеля була мюнхенська Баварія, яку він залишив по закінченню минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що Поттер, Лемпард та Гау претендують на посаду головного тренера збірної Англії.