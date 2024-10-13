Англія

Майбутній новачок Челсі прокоментував приїзд до Англії.

Бразильський нападник Палмейраса Естевао цього літа домовився про перехід до лондонського Челсі за 34 млн євро наступного міжсезоння.

Однак уже зараз 17-річний виконавець активно цікавиться атмосферою в своєму наступному колективі, про що розповів у нещодавньому інтерв’ю.

"Я відвідаю базу Челсі в грудні цього року. Лондон... Це місце, куди я дуже хочу поїхати.

Люди кажуть, що це одне з найкращих міст у світі, тож я дуже хочу поїхати й побачити, де буде будуватись моє майбутнє вже незабаром.

А тим часом я вже дивлюся матчі Челсі та вивчаю футбол англійської Прем'єр-ліги", — заявив бразильський виконавець.

У цьому сезоні бразильського футболу на рахунку Естевао 42 матчі, 15 голів та 10 гольових передач.