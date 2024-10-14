Англія

Англієць вражає своєю грою.

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер висловився про свій перехід в стан "пенсіонерів". Цитує англійського футболіста Evening Standard.

"Це було ризиковано, я не знав, у що вплутуюся, я не знав, що це за клуб. Деякі люди говорили мені: "Не йди туди!".

Але я сам вирішив, що хочу робити, і зробив це. Перехід в Челсі змінив моє життя. Причому в багатьох відношеннях. Я покинув Манчестер, у якому виріс, поїхав подалі від людей, поруч із якими мені перебувати не варто було. І, звичайно, зміни торкнулися футболу", — сказав Палмер.

Цього сезону Коул Палмер відіграв за Челсі дев'ять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.