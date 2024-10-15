Англія

Центрбек високо оцінив співвітчизника.

Захисник Челсі Веслі Фофана похвалив свого партнера по команді Крістофера Нкунку. Обидва футболісти в жовтні отримали виклик до збірної Франції.

Щоправда, захисник спостерігав за іграми, перебуваючи на лаві запасних. Крістофер же взяв участь у двох матчах і навіть забив Ізраїлю. Про гольові здібності нападника якраз і висловився Фофана.

"Я рідко бачив, щоб хтось там грамотно розпоряджався своїми моментами. У нього приголомшлива статистика", — цитує захисника Téléfoot.

У цьому сезоні, виступаючи за Челсі, Нкунку забив 7 м'ячів у 11 матчах.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про повернення Ріса Джеймса до тренувань.