Ріс Джеймс, Getty Images
14 жовтня 2024, 19:19
Правий захисник та капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс найближчим часом може повернутися на футбольне поле після чергової травми.
Як повідомляє пресслужба "пенсіонерів", 24-річний англієць повернувся до тренувань з командою.
Зазначимо, що в поточному сезоні Ріс Джеймс поки що не зіграв жодної хвилини за Челсі, а в минулій кампанії англійський вінгбек провів через травму лише 482 хвилини в 11 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився двома асистами.
Раніше повідомлялося, що Джеймса було запропоновано Барселоні та Бенфіці.