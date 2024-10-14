Англія

Скоро побачимо капітана "пенсіонерів" на полі?

Правий захисник та капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс найближчим часом може повернутися на футбольне поле після чергової травми.

Як повідомляє пресслужба "пенсіонерів", 24-річний англієць повернувся до тренувань з командою.

Back in team training. pic.twitter.com/kMBkAJc3eg — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 14, 2024

Зазначимо, що в поточному сезоні Ріс Джеймс поки що не зіграв жодної хвилини за Челсі, а в минулій кампанії англійський вінгбек провів через травму лише 482 хвилини в 11 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Джеймса було запропоновано Барселоні та Бенфіці.