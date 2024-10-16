Англія

Однак завершуватиме груповий етап Ліги націй команда ще на чолі з Лі Карслі.

Збірна Англії, після програного Іспанії фіналу чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, звільнила з посади головного тренера Гарета Саутгейта, після чого командою керував у якості тимчасово виконуючого обов’язки тренер молодіжної збірної Лі Карслі.

Однак через брак досвіду та бажання робити різкий стрибок у кар’єрі повноцінний контракт керманич так і не отримав, після чого Футбольна асоціація Англії визначилась із новим головним тренером "трьох левів".

Ним став 51-річний німецький фахівець Томас Тухель, який має за плечима досвід роботи в Аугсбурзі, Майнці, Боруссії Дортмунд, Парі Сен-Жермен, лондонському Челсі та мюнхенській Баварії.

Контракт із Тухелем підписано до завершення чемпіонату світу-2026, тоді як працювати на новій посаді він почне з першого дня 2025 року, а Лі Карслі тим часом завершить із командою груповий етап Ліги Націй.