Англія

Грузинський воротар приєднається до мерсісайдського клубу влітку 2025 року.

У заключний відрізок літнього трансферного вікна Ліверпуль офіційно погодив трансфер воротаря збірної Грузії Георгі Мамардашвілі, який вирушить до клубу АПЛ вже влітку 2025 року, а поки виступає за Валенсію.

24-річний картвельський воротар розповів, чому погодився на пропозицію мерсісайдців.

"Мене привабив проєкт Ліверпуля, коли представники клубу зустрілися зі мною, щоб спробувати домовитися про підписання.

Я буду боротися за позицію "першого номера" в Ліверпулі, навіть якщо нинішній воротар не залишить команду", — заявив Мамардашвілі.

У поточному сезоні Георгі Мамардашвілі провів у рамках іспанської Ла Ліги дев'ять матчів, в яких він пропустив 13 голів та три рази відстояв "на нуль".