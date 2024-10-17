Англія

Але закінчив в Комо.

Колишній захисник мадридського Реала, Манчестер Юнайтед та збірної Франції Рафаель Варан зізнався, що хотів завершити ігрову кар'єру в стані "червоних дияволів". Цитує француза L'Equipe.

"На початку мого останнього сезону в Манчестер Юнайтед я вже говорив собі, що хотів би закінчити на Олд Траффорд, трохи продовжити свою пригоду там. Цього не сталося, і літо було дуже насиченим.

Я шукав чогось особливого, і саме так я знайшов Комо. З "Юнайтед" я закінчив перемогою в Кубку Англії, але вже знав, що проєкт клубу мені не підходить.

Комо був проєктом, який виділявся, він не був екзотичним або фінансово привабливим, але по-людськи він мав сенс, і він все ще має, оскільки я збираюся залишатися поруч із ними. Я також хотів грати тільки раз на тиждень.

Після передсезонки сім'я мала поїхати за мною в Італію, але, коли я отримав травму 11 липня, то одразу зрозумів, що все скінчено", — заявив Варан.