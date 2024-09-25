Італія

Фініш професійних виступів усього в 31 рік.

Французький центральний захисник Рафаель Варан відомий своїми виступами за мадридський Реал та англійський Манчестер Юнайтед.

Поточний сезон для 31-річного виконавця розпочався в італійському Комо, до якого він долучився влітку в якості вільного агента.

Однак уже в першій грі футболіст отримав чергову важку травму, після чого його виключили із заявки на сезон.

Оскільки в кар’єрі гравця вже були різноманітні пошкодження, які, особливо за часи перебування в складі "Червоних дияволів", заважали його стабільним виступам, Варан зрештою ухвалив рішення про завершення професійної кар’єри.

На його рахунку чотири кубки чемпіонів (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), чотири титули клубного чемпіона світу (2015, 2017, 2018, 2019), три Суперкубки УЄФА (2015, 2017, 2018), три "золоті" медалі Ла Ліги (2011/12, 2016/17, 2019/20), кубок Іспанії-2013/14, три Суперкубки Іспанії (2013, 2018, 2020) в складі мадридського Реала, Кубок Англії-2024 й Кубок англійської ліги-2023 в складі Манчестер Юнайтед, а також титул чемпіона світу-2018 та трофей Ліги націй УЄФА-2021 за збірну Франції.

Варан загалом провів 480 матчів (21 гол + 8 гольових передач) на клубному та 93 гри (5 + 1) на міжнародному рівнях.