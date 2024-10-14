Півзахисник Баварії Леон Горецка перебуває на радарі у Манчестер Юнайтед. 

Як стверджує журналіст Флоріан Плеттенберг, "червоні дияволи" все ще стежать за німецьким хавбеком, якого клубу не вдалося підписати минулого літа. 

Повідомляється, що Манчестер Юнайтед розглядає 29-річного Горецку як заміну Каземіро. 

При цьому, уточнюється, що позиція Горецки з літа не змінилася — гравець не збирається залишати Баварію. 

За Баварію Горецка виступає з літа 2018 року. У поточному сезоні гравець з'явився на полі в чотирьох зустрічах і відзначився одним забитим м'ячем. 