Англія

Головний тренер Плімута висловився щодо німецького колеги.

Колишній гравець збірної Англії Вейн Руні поділився своїми думками стосовно призначення Томаса Тухеля головним тренером "Трьох Левів".

Рішення Футбольної асоціації країни здивувало екснападника, який нині очолює клуб Чемпіоншипу Плімут Аргайл.

"Я здивований. Він [Тухель] дуже хороший тренер, однак, я здивований, що ФА прийняла його на роботу. Але я бажаю йому всього найкращого та сподіваюся, що в нього все буде добре. Те, що ФА створила за останні 10-15 років, стало чудовою платформою для молодих тренерів, тому я здивований, що вони обрали не когось із них, але, як я вже сказав, рішення прийнято", — цитує слова Руні портал Goal.

Нещодавно щодо призначення Тухеля висловився й колишній захисник "Трьох Левів" Джеймі Каррагер.