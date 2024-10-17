Цікава заява колишнього захисника "трьох левів".
Каррагер, getty images
17 жовтня 2024, 10:15
Колишній захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер висловився про призначення на посаду головного тренера "трьох левів" німецького фахівця Томаса Тухеля. Його слова наводить Goal.com.
"Чесно, я далеко не найпатріотичніша людина. Зараз у збірної Англії приголомшливий тренер, але я вважаю, що цю національну команду повинен очолювати англієць.
Вся справа в тому, що це міжнародний футбол. Тут завжди грають "наші найкращі з вашими найкращими". Клубний футбол у цьому сенсі дещо відрізняється. Різні національності, різні тренери в Прем'єр-лізі або Лізі чемпіонів, справжнє розмаїття. Але що відрізняє міжнародний футбол від клубних матчів, так це те, що в ньому беруть участь люди з вашої країни", — сказав Каррагер.
Раніше сам Тухель прокоментував своє призначення на посаду керманича збірної Англії.