Англія

Цікава заява колишнього захисника "трьох левів".

Колишній захисник Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Каррагер висловився про призначення на посаду головного тренера "трьох левів" німецького фахівця Томаса Тухеля. Його слова наводить Goal.com.

"Чесно, я далеко не найпатріотичніша людина. Зараз у збірної Англії приголомшливий тренер, але я вважаю, що цю національну команду повинен очолювати англієць.

Вся справа в тому, що це міжнародний футбол. Тут завжди грають "наші найкращі з вашими найкращими". Клубний футбол у цьому сенсі дещо відрізняється. Різні національності, різні тренери в Прем'єр-лізі або Лізі чемпіонів, справжнє розмаїття. Але що відрізняє міжнародний футбол від клубних матчів, так це те, що в ньому беруть участь люди з вашої країни", — сказав Каррагер.

Раніше сам Тухель прокоментував своє призначення на посаду керманича збірної Англії.