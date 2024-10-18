Англія

Капітан лондонського клубу відновився після чергової травми.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска підтвердив, що правий захисник Ріс Джеймс претендує на участь у наступному поєдинку "синіх", передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Чергового пошкодження 24-річний капітан лондонців зазнав у ході передсезонної підготовки. Протягом поточної кампанії англієць ще не з'являвся на полі.

"Він [Джеймс] доступний. Він працював із нами під час перерви на матчі збірних і це [повернення] хороша новина, особливо для нього. Завжди складно, коли отримуєш травму", — додав Мареска.

Керманич Челсі також зазначив, що, ймовірніше за все, у найближчому майбутньому Джеймса будуть використовувати лише раз на ігровий тиждень.

У сезоні-2023/24 захисник встиг взяти участь лише в 11 матчах "синіх" у всіх турнірах, відзначившись двома асистами. Більшу частину минулої кампанії він пропустив через травми.

У неділю, 20 жовтня, Челсі гостюватиме в Ліверпуля (початок — о 18:30 за Києвом) у восьмому турі АПЛ-2024/25.