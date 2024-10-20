Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 20 жовтня і розпочнеться о 18:30.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Челсі, яке відбудеться на Енфілді.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 20 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На міжнародну паузу Ліверпуль пішов в якості одноосібного лідера турнірної таблиці АПЛ, залишивши позаду себе і Манчестер Сіті, і Арсенал, і свого майбутнього суперника. І з погляду результатів, особливо якщо зважати на прихід нового тренера після багаторічної епохи Юргена Клоппа, до мерсісайдців жодних питань бути не може. Інша річ, що не завжди ви можете залишитися задоволені характером цих перемог, але очевидно, що за кілька місяців найкращий футбол у світі не ставиться, тому похибки неминучі.

Можна говорити про те, що більшість перемог Ліверпуля відбуваються в переважній кількості випадків, як то кажуть, "на класі" та "на тоненького". Можна говорити про наявні прогалини команди Слота в організації оборони або реалізації моментів в атакувальній фазі. Але також є достатньо позитивних аспектів, завдяки яким "червоні" зараз очолюють турнірну таблицю АПЛ і успішно показують себе у Лізі чемпіонів. Знову ж таки, з погляду результатів. Сама гра ж рано чи пізно прийде, а разом із цим і більш впевнені перемоги.

Де в АПЛ зміна тренера пройшла так само в непоганому ключі, то це в лондонському Челсі. Безперечно, великий обсяг роботи було виконано ще за Маурісіо Почеттіно, з яким у заключному відрізку минулого сезону "пенсіонери" нарешті змогли знайти свою гру, але не можна не віддати належне Енцо Маресці — італієць успішно продовжує справу свого аргентинського колеги, а в таборі Челсі нарешті з'явилися приводи для радості разом із надіями на світле майбутнє.

Особисто Мареска публічно говорить про те, що його команда наразі не готова боротися за чемпіонський титул, намагаючись тим самим знизити рівень тиску на себе та свій колектив на тлі останніх успіхів на старті сезону. Як і у випадку з Ліверпулем, у грі "пенсіонерів" достатньо аспектів, які вимагають прогресу та стабільності, але заперечувати одне неможливо — фактично кожен поєдинок Челсі не обділений інтригою, і загалом за матчами лондонців цікаво спостерігати. Чекаємо сьогодні на відкритий футбол і на те, що команди порадують вболівальників та глядачів результативністю.