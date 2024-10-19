Англія

Незрозумілі кроки з боку керівництва манкуніанського клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував рішення керівництва "червоних дияволів" перестати платити гроші колишньому наставнику МЮ Серу Алексу Фергюсону. Цитує нідерландця журналіст Саймон Стоун.

"Звичайно, це впливає на нас. Сер Алекс — це Манчестер Юнайтед. Він зробив клуб таким, яким його всі знають зараз. На даний момент ми не можемо відповідати стандартам, які встановив сер Алекс, але нам все одно вдається вигравати трофеї.

Фергюсон хоче бачити Манчестер Юнайтед переможцем. Впевнений, він завжди готовий дати пораду, і найближчим часом нам це, безумовно, знадобиться, як і впродовж усіх двох із половиною років, що я тут працюю", — заявив тен Гаг.