Англія

Цікава новина з Англії.

У головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага виникали розбіжності з деякими футболістами команди, оскільки він не міг коректно донести свої думки через погане розуміння англійської мови. Про це повідомляє ESPN посилаючись на своє джерело всередині манкуніанського клубу.

"Ерік дуже прямолінійний та відвертий. Він чесна людина у своїй суті, але минулого сезону довелося говорити йому, щоб він пом'якшив підхід до футболістів. Ерік занадто часто критикував їх, але іноді це було зумовлено рівнем його англійської мови.

Тен Гаг розмовляє цією мовою, але не завжди розбирається в її нюансах. Наприклад, минулого сезону він розлютив Каземіро, сказавши, що бразильця замінили з "футбольних причин". Ерік мав на увазі тактичні причини, але в підсумку розлютив бразильця, піддавши його критиці, як футболіста", — наводить ESPN слова джерела, знайомого із ситуацією.