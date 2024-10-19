Англія

Зараз колишній півзахисник працює в рідному Арсеналі.

Головний тренер Арсеналу U-18 Джек Вілшир уже найближчим часом може отримати нове місце роботи, передає портал talkSPORT.

Очікується, що 32-річний англієць поповнить тренерський штаб Норвіч Сіті. Після дев'яти зіграних поєдинків Чемпіоншипу клуб іде сьомим у турнірній таблиці.

Про умови контракту "канарок" із Вілширом наразі не повідомляється. Від початку сезону-2024/25 командою опікується 35-річний данець Йоганнес Торуп.

Арсенал U-18 Джек очолив після завершення кар'єри футболіста в липні 2022 року. У ході першої кампанії в клубі він допоміг лондонцям дістатися фіналу Кубка Англії (U-18).

Протягом поточного сезону команда під керівництвом експівзахисника провела п'ять матчів в АПЛ U-18, здобувши дві перемоги та тричі поспіль зігравши внічию з рахунком 3:3.