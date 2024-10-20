Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 19 жовтня 2024 року.

Борнмут із Забарним завдав першої поразки в сезоні Арсеналу.

Команда Мікеля Артети залишилась у меншості посеред першого тайму, а після перерви суперники цим скористались на повну.

У наступному турі Борнмут гостюватиме у бірмінгемської Астон Вілли, тоді як лондонський Арсенал посеред тижня прийматиме донецький Шахтар у Лізі чемпіонів УЄФА, а вихідними вдома гратиме проти Ліверпуля.

Огляд матчу:

Борнмут — Арсенал 2:0

Голи: Крісті, 70, Клюйверт, 79 (пен.)



Борнмут: Аррісабалага — Араухо, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Скотт (Крісті, 63) — Семеньйо, Таверньєр (Сіністерра, 63), Уаттара (Клюйверт, 63) — Еванілсон (Унал, 82).



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті, Меріно (Жезус, 80) — Стерлінг (Ківьор, 36, Нванері, 80), Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 64).



Попередження: Семеньйо — Вайт



На 30-й хвилині був вилучений Вільям Саліба (Арсенал) (грубе порушення).