Англія

Процес реабілітації 18-річного футболіста проходить добре.

Захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро приступив до індивідуальних тренувань. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За даними джерела, відновлення 18-річного француза проходить добре. Цю інформацію журналісту підтвердили в клубі.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно Манчестер Юнайтед заплатив 62 мільйони євро Ліллю за Йоро, який травмувався на зборах і пропустив початок сезону.

Після восьми турів Манчестер Юнайтед посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Суперником "червоних дияволів" у найближчому турі стане Вест Гем. Гра між командами відбудеться 27 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не веде переговори з Еріксеном.