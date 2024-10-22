Англія

Англієць надовго залишиться в складі "сорок".

Ньюкасл повідомив про укладення нового контракту із півзахисником Ентоні Гордоном.

Умови та термін угоди не розголошується. Клуб заявив, що футболіст підписав довгострокову угоду.

Ентоні перейшов у Ньюкасл із Евертона взимку 2023 року за 45,60 млн €. В складі "сорок" футболіст провів 74 матчі, забив 15 голів та віддав 11 результативних передач.

У поточному сезоні Ентоні Гордон провів за "сорок" 8 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи.