Німеччина

Німець задоволений життям в Іспанії.

Колишній півзахисник Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос, який завершив кар'єру, заявив, що не планує повертатися до Німеччини. Футболіст разом зі своєю сім'єю проживає в Іспанії.

"Я відчуваю себе німцем, але німцем, який уже тривалий час щасливо живе в Іспанії і продовжуватиме там жити.

Що має статися, щоб я повернувся до Німеччини? Дещо, напевно, і не станеться. Наприклад, погода має покращитися, але це навряд чи станеться. Хай там як, це сімейне рішення, і я ухвалюю його не наодинці. У мене дружина і троє дітей.

Думаю, що в Німеччині нам теж було б комфортно, але зараз мало причин, чому ми повинні виїхати з Іспанії. У дітей тут є все: заняття, друзі, школа. І моя дружина, і я теж почуваємося тут дуже комфортно. Немає причин їхати кудись іще", — цитує Крооса Ran.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер може завершити кар'єру в Саудівській Аравії.