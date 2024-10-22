Англія

Іспанець продовжить тренувати "молотобійців".

Влітку Хулен Лопетегі став головним тренером Вест Гема. У восьми минулих турах Прем'єр-ліги лондонська команда змогла набрати лише вісім очок.

Як наслідок, "молотобійці" зараз розташовуються на 15-й позиції в турнірній таблиці. Незважаючи на незадовільні результати Вест Гема, Лопетегі не загрожує відставка в осяжному майбутньому. Про це розповідає Transfer News Live, посилаючись на The Guardian.

Іспанський фахівець поки що продовжуватиме роботу, намагаючись поліпшити показники.

Найближчий матч Вест Гем проведе в неділю, 27 жовтня — проти Манчестер Юнайтед на своєму полі.