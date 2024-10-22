Англія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Нападник Барселони Ферран Торрес перебуває на радарі Астон Вілли. Бірмінгемський клуб готовий заплатити за 24-річного футболіста 15 мільйонів євро.

Втім, такий цінник не задовольнить каталонців. Як повідомляє на своїх сторінках портал TodoFichajes, у разі надходження такої пропозиції "синьо-гранатові" запросять на 10 мільйонів більше — 25 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Ферран Торрес взяв участь у десяти матчах Барселони. У них нападник записав на свій рахунок один гол і два результативні паси на партнерів.

За каталонський клуб Торрес виступає з початку 2022 року.