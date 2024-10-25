Чергова думка про призначення німецького фахівця.
Венгер, getty images
25 жовтня 2024, 09:51
Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер висловився про призначення на посаду керманича збірної Англії Томаса Тухеля. Його слова наводить BeIN Sports.
"Думаю, що якби я був тренером збірної Англії, то, граючи з Францією, я б не зміг співати національний гімн своєї країни.
На мою думку краще, щоб тренер був обраний з місцевих фахівців. Чому гравець має бути з певної країни, а тренер — ні? Це велике питання.
Я думаю, що Тухель ідеальний тренер, але він не англієць. Однак це дозволено, тож у цьому немає нічого поганого", — заявив французький фахівець.