Англія

Чергова думка про призначення німецького фахівця.

Колишній головний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер висловився про призначення на посаду керманича збірної Англії Томаса Тухеля. Його слова наводить BeIN Sports.

"Думаю, що якби я був тренером збірної Англії, то, граючи з Францією, я б не зміг співати національний гімн своєї країни.

На мою думку краще, щоб тренер був обраний з місцевих фахівців. Чому гравець має бути з певної країни, а тренер — ні? Це велике питання.

Я думаю, що Тухель ідеальний тренер, але він не англієць. Однак це дозволено, тож у цьому немає нічого поганого", — заявив французький фахівець.