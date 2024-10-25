Англія

Керманич Арсеналу — про кадрову ситуацію в своїй команді перед важливим поєдинком АПЛ.

У рамках центрального матчу дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме Ліверпуль на Емірейтс Стедіум.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів про поточну кадрову ситуацію в своїй команді напередодні зустрічі з лідером чемпіонату.

"Сака трохи тренувався на траві. Наскільки ми добре зможемо підготувати його до неділі, це інше питання. У нас є ще один день, і це добре. Побачимо

Щодо Калафіорі, то йому потрібно пройти додаткові тести. Вчора він трохи тренував, сьогодні він тренувався трохи більше. Минулого разу ми думали, що справи з його пошкодженням дуже погані, але у підсумку він грав через два-три дні, тож подивимося, як воно буде цього разу.

Тімбер, у свою чергу, провів перше повноцінне тренування. Ми очікували, що його відновлення буде більш швидким, але, знову ж таки, ми повинні почекати і подивитися на його стан перед матчем", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт Арсеналу.

Матч Арсенал — Ліверпуль відбудеться в неділю, 27 жовтня, о 18:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.