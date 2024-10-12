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Артета має бути незадоволеним.

Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака отримав травму в матчі збірних Англії та Греції (1:2) та ризикує пропустити найближчі ігри "канонірів".

За інформацією порталу football.london, у британця виявлено пошкодження підколінного сухожилля. Його участь у найближчому матчі збірної Англії з Фінляндією цієї неділі виключена, а можливість участі в наступній грі Арсеналу після міжнародної паузи буде оцінена після додаткового обстеження.

Нагадаємо, що найближчий свій матч "каноніри" проведуть 19 жовтня, в гостях із Борнмутом в рамках 8-го туру АПЛ.

Цього сезону Букайо Сака відіграв за Арсенал десять матчів, забив три голи та віддав сім результативних передач.