Артета має бути незадоволеним.
Сака, getty images
12 жовтня 2024, 10:43
Вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака отримав травму в матчі збірних Англії та Греції (1:2) та ризикує пропустити найближчі ігри "канонірів".
За інформацією порталу football.london, у британця виявлено пошкодження підколінного сухожилля. Його участь у найближчому матчі збірної Англії з Фінляндією цієї неділі виключена, а можливість участі в наступній грі Арсеналу після міжнародної паузи буде оцінена після додаткового обстеження.
Нагадаємо, що найближчий свій матч "каноніри" проведуть 19 жовтня, в гостях із Борнмутом в рамках 8-го туру АПЛ.
Цього сезону Букайо Сака відіграв за Арсенал десять матчів, забив три голи та віддав сім результативних передач.