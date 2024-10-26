Англія

Італійському фахівцю не вистачає лідерів в роздягальні.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про лідерські якості капітана команди Ріса Джеймса. Цитує італійського фахівця The Guardian.

"Ріс прогресує, але від нього я очікував більшого в плані лідерства. Як на мене, якщо ти капітан, ти маєш давати більше. Більше, ніж інші. А іноді виходить так: "добре, я капітан, я можу дати менше". Ні, так це не працює.

Ріс — один із капітанів, і я очікував від нього, і його одноклубники очікували від нього, що він завжди буде давати більше з погляду лідерства загалом.

Джеймс — стриманий хлопець, але не тільки він. Думаю, у нас немає справжнього лідера. У нас немає таких хлопців. Може, Адарабіойо — один із таких хлопців. Подивимося", — сказав Мареска.

Цього сезону Ріс Джеймс через важку травму відіграв за Челсі лише 53 хвилини.