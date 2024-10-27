Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 27 жовтня і розпочнеться о 16:00.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ньюкасл Юнайтед, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ, 16:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

З призначенням Енцо Марески на посаду головного тренера Челсі в стані "пенсіонерів" панують дуже великі надії на довгоочікуваний вихід команди із затяжної кризи, і ці надії не є безпідставними. З урахуванням того, що говорить прямолінійний італієць у спілкуванні з пресою та журналістами, новий керманич лондонців чудово розуміє та знає ті аспекти, в яких його команді потрібно додавати для того, щоб повернутися до статусу претендентів на титул. І найголовніше – Мареска часто у публічному полі акцентує увагу саме на проблемах, а не успіхах Челсі під його керівництвом. І, заради справедливості, ці успіхи вже є.

Можливо, часом "пенсіонерам" і не вистачає цієї самої ставки на результат, через що й відбуваються втрати очок з організованими командами на кшталт Ліверпуля чи Ноттінгем Форест. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що зараз завдання Марески — це довести до розуму той виконаний обсяг роботи з його попередником Маурісіо Почеттіно і поставити команді той футбол, який приноситиме Челсі результати на тривалій дистанції. Благо з ротацією у "синіх" жодних проблем немає, та й із травмами зараз у лондонській команді повний порядок, тому нестачі кадрів тренерський штаб точно не має — навіть навпаки, Мареска має в цьому аспекті приємний головний біль.

Що стосується Ньюкасл Юнайтед, то на стартовому відрізку нового сезону є зовсім небагато моментів, за які можна було б похвалити "сорок". Швидше навпаки, підопічні Едді Гау на даний момент більше розчаровують, хоч і не можна сказати, що поточний стан справ став великим сюрпризом через те, що влітку керівництво Ньюкасла насамперед займалося вирішенням проблем із дотриманням фінансових правил АПЛ.

Також не можна не згадати про кадрові проблеми Ньюкасла, які тягнуться ще з минулої кампанії. У "сорок" і без того не найкращий рівень ротації складу, через що конкурувати за високі позиції стає набагато важче. У підсумку зараз ми маємо те, що колектив Гау у чотирьох матчах АПЛ поспіль не знає перемог, і підходить до сьогоднішнього протистояння в якості аутсайдера. Проте все ж не забуваємо те, що саме з організованими прагматичними суперниками у Челсі зазвичай і стаються осічки, а Ньюкасл Юнайтед якраз і відноситься до такого прошарку команд, які прагнуть перебороти опонента, а не обіграти його у футбол.