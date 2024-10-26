Англія

У крайнього захисника Ліверпуля амбітні цілі.

Універсальний захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловився про свою найбільшу мету у футбольній кар'єрі.

"Моя головна мета? Я б сказав, щоб виграти Золотий м'яч. Тому що я вірю, що можу. Я хочу стати першим крайнім захисником, якому вдалося цього досягти", — заявив Трент.

У поточному сезоні Александер-Арнольд провів за Ліверпуль 11 матчів, в якій віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що англійський вінгбек може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.