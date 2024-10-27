Сподіватимемося на якнайшвидшу появу українця на полі.
Михайло Мудрик, Getty Images
27 жовтня 2024, 15:07
У рамках дев'ятого туру АПЛ-2024/25 Челсі приймає Ньюкасл Юнайтед на Стемфорд Брідж.
Команди вже оголосили свої стартові склади. Серед основної 11-ки Енцо Марески не знайшлося місця для лівого вінгера Михайла Мудрика.
На рахунку 23-річного українця зараз один гол і п'ять асистів у дев'яти матчах за "синіх" у ході поточної кампанії.
Поєдинок Челсі — Ньюкасл Юнайтед розпочнеться о 16:00 за Києвом.