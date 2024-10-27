Англія

Жаркий вікенд у європейському футболі продовжується.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про майбутній матч з лондонським Арсеналом в рамках 9-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця The Guardian.

"Минулого сезону Арсенал та Ліверпуль розділили сім очок. Домашня гра закінчилася з рахунком 1:1, а на виїзді лондонці виграли. Якби ми могли змінити результат виїзного матчу, а ми не можемо, на перемогу Ліверпуля, то різниця між командами була б меншою. Ось чому, якщо ви граєте з вашим конкурентом, ці ігри є життєво важливими, як і інші, але ці трохи більше.

Занадто просто сказати: "Якби ми виграли ці ігри, турнірна таблиця була б іншою". Щоб вигравати такі матчі, вам потрібна певна якість. Якщо ви володієте цією якістю, то можете боротися за чемпіонство. Якщо ви хочете виграти лігу, вам потрібно багато, багато очок, і час від часу ви повинні вигравати на виїзді у топових команд.

Я пам'ятаю перший рік, коли Гвардіола очолив Манчестер Сіті, вони практично не вигравали на виїзді. На другий рік був перший матч, проти Челсі на Стемфорд Бридж, коли Кевін Де Брюйне забив гол, і вони вперше виграли велику виїзну гру. Тож якщо ви хочете виграти цю лігу, незалежно від того, хто це буде, вам потрібно виграти кілька з п'яти, шести, семи дуже складних виїзних матчів. Це ігри з Ньюкаслом, Челсі, Астон Віллою, Тоттенгемом, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Арсеналом", — сказав Слот.

Матч між Арсеналом та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.