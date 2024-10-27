Англія

Сьогодні на Емірейтс Стедіум буде спекотно.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета напередодні матчу 9-го туру АПЛ з Ліверпулем, поспілкувався з журналістами. Цитує іспанського фахівця Football.London.

"Це команда, яка вже дев’ять років виступає на найвищому рівні. Вони знають, як конкурувати, як загрожувати вам. Вони здатні нашкодити будь-кому. Ліверпуль вже дев’ять років безперервно в топі. Це означає, що ця команда справді сильна.

Для мене Ліверпуль є однією з найкращих команд останнього десятиліття і, безумовно, в історії Прем’єр-ліги, тому що вони змагалися з командою (Манчестер Сіті — прим.), яка встановлювала рекорд за рекордом, і була дуже близька до неї.

Це демонструє невблаганний та переможний менталітет постійної віри, навіть якщо ви відчуваєте, що деякі люди не можуть цього досягти. Тож це велика честь для них. За роботу, яку вони виконали з чіткою ідентичністю", — сказав Артета.

Матч між Арсеналом та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.