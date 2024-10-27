Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Ліверпуль.

Лондонський Арсенал та Ліверпуль зіграють у рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.

Мікель Артета, на тлі перемоги над донецьким Шахтарем (1:0), використав із перших хвилин Тімбера на лівий фланг оборони, тоді як Меріно гратиме в опорній зоні, а Сака розташується праворуч в атаці.

Арне Слот, після перемоги над німецьким РБ Лейпциг (1:0), залучив до стартового складу Робертсона ліворуч у захисті, тоді як Джонс гратиме в центрі поля, а Діас з'явиться ліворуч в атаці.

Арсенал: Рая — Вайт, Парті, Магальяйнс, Тімбер — Меріно, Райс — Сака, Троссар, Мартінеллі — Гаверц.

Запасні: Нето, Ківьор, Зінченко, Ніколс, Жоржиньо, Люїс-Скеллі, Нванері, Жезус, Стерлінг.



Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Джонс — Салах, Нуньєс, Діас.

Запасні: Ярош, Девіс, Гомес, Цимікас, Кванса, Ендо, Собослаї, Мортон, Гакпо.



Гра Арсенал — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.